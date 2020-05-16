Uşak'ta 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme adımları çerçevesinde açılan berberlerle ilgili tedirgin eden haber Uşak'tan geldi. Covid-19 testi pozitif çıkan 26 berber, tedaviye alındı.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı.

Tıraş ettikleri kişilere de bulaştı mı?

Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.

Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.

Ülke genelinde iş yerlerine Kovid-19 denetimi

Kuaför, berber ve güzellik salonu, alışveriş merkezi (AVM), pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası ulaşım araçlarında dün ülke genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde 4 bin 310 idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tüm valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri, dün 81 ilde eş zamanlı berber/kuaför/güzellik merkezi, AVM, taksi, taksi durakları ve pazar yerleri ile şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat kısıtlaması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda yapılan uygulama kapsamında, 31 bin 625 berber/kuaför/güzellik salonu, 299 AVM ve AVM'lerdeki 2 bin 304 iş yeri, 1669 pazar yeri, 16 bin 708 taksi ve taksi durağı, 17 bin 52 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı olmak üzere 69 bin 657 yer ve araç denetlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 657 berber/kuaför/güzellik merkezi, 10 AVM, AVM'lerdeki 277 iş yeri, 1588 pazar esnafı, 672 müşteri, 723 taksi, 32 taksi durağı, 260 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım firması ile 91 yolcu olmak üzere 4 bin 310 idari işlem yapıldı.

Bahçelievler'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 berber mühürlendi

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 50 gün kapalı kaldıktan sonra 11 Mayıs'ta yeniden hizmete açılan berber ve kuaförlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Ahmet Yesevi Caddesi'nde faaliyet gösteren erkek berberinde incelemelerde bulunan zabıta ekipleri, "hijyen açısından oldukça kötü durumda olduğu, çalışanları maske kullanmadığı, randevu sistemi ile çalışılmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı" gerekçesiyle iş yerine 392 lira idari para cezası kesti.

Zabıta ekipleri denetim sırasında berberde çalışan Pakistan uyruklu Alican Muhammed ile karşılaştı. Üzerinden pasaport ve kimlik çıkmayan Alican Muhammed, polisleri de karşısında görünce korkarak kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından polisler ve zabıta tarafında yakalanan Alican Muhammed, hakkında yasal işlem başlatılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sosyal medya üzerinden bir vatandaşın ihbarı üzerine Şirinevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren erkek berberine giden zabıta ekipleri, ruhsatı bulunmayan ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen genel kurallara riayet etmeyen iş yerine 392 TL idari para cezası kesti.

Mühürlenen her iki berber hakkında İl Hıfzıssıhha Kuruluna sunulmak üzere tutanak hazırlandı.