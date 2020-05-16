Avustralya’da "Arabaya Servis" iftarına yoğun ilgi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle geniş katılımlı iftarları yapamayan Avustralyalı Müslümanlar, uluslararası sosyal yardımlaşma derneği Hasene tarafından düzenlenen ‘"Arabaya Servis’" (Drive-Thru) iftarına yoğun ilgi gösterdi.

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Avustralya Milli Görüş Teşkilatları (AMGT) bünyesinde faaliyet gösteren Hasene, Avustralya'nın Melbourne kentindeki Meadow Heights Camisi’nde paket olarak hazırladığı yemeklerle ‘‘Arabaya Servis’’ iftarı düzenledi.

Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek ilk kez düzenlenen iftar, Avustralyalı Türklerin yanı sıra bölgede yaşayan farklı etnik kökenlere mensup Müslümanlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Meadow Heights Camisi’nin otopark girişinde dağıtılan iftar paketlerini almak için arabalarıyla uzun kuyruk oluşturanlar, gönüllülerin araçlarına getirdiği paketleri alarak iftar yaptı.

AA muhabirine konuşan Osman Erciyas, ilk kez yapılan ‘‘Arabaya Servis’’ iftarını başarılı bulduğunu belirterek daha sonraki yıllarda da tekrarlanabileceğini söyledi.

AMGT’nin geçmiş yıllarda da başarılı çalışmalar ve değişik iftarlar verdiğini dile getiren Mehmet Ali Özkurtuluş, arabaya servis iftarın çok güzel bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Avustralya’da Kovid-19’un yayılmasını durdurmak amacıyla uygulanan yasak ve kısıtlamalar nedeniyle ülkede her yıl geleneksel olarak yapılan geniş katılımlı iftarlar iptal edildi.