HABER /  YEREL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Vatandaşa yüksek fatura çıkaran İGDAŞ TELE-1 ve KRT TV’ye sponsor olmuş

Yeni tip koronavirüs salgını sürecince vatandaşa kolaylık yapması beklenirken tam tersi çok yüksek doğal gaz faturası ödeten İGDAŞ'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen yayınları ile bilinen TELE-1 ve KRT TV’ye sponsor olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaş, bir darbe de 1 aylık fatura kesmek yerine 45 ila 75 gün arasında fatura kesen İGDAŞ'dan yemişti. Bazı İstanbulluların sosyal medyadan tepkisini duyurması üzerine tüm abonelerin faturasının kabartıldığı ortaya çıkmıştı. Akabinde EPDK el atmış ve mevzuata aykırı fatura düzenlendiği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açmıştı. Öte yandan tepkilerin odağındaki İGDAŞ'ın TELE-1 ve KRT TV’ye sponsor olması dikkat çekti.

İşte o tepkilerden bazıları

İGDAŞ TELE-1 ve KRT TV’ye sponsor olmuş

Vatandaşa 1 aylık fatura kesmek yerine 45 ila 75 gün arasında fatura kesip, kullanılmamış gazın parasını tahsil eden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesi altındaki İGDAŞ'ın başkan İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen TELE-1 ve KRT TV’ye sponsor olduğu ortaya çıktı.

Muhtarlara bedava akıllı telefon tartışma başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun il genelinde 962 muhtara 2600 liralık akıllı telefon dağıtması tartışmaları beraberinde getirdi. Sürekli tasarruf politikalarından bahseden İmamoğlu'nun söz konusu uygulaması belediyeye 2 buçuk milyon liraya mal oldu.

İlgili Haberler
İGDAŞ o faturaları iptal etti! Fazladan alınan doğalgaz ücretleri ne olacak? Herkesin doğalgaz faturaları iptal! EPDK İGDAŞ'a yazı gönderdi Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki İGDAŞ'a doğalgaz faturası soruşturması! Faturalar kabartılmış
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kars'ta iyileşen koronavirüs hastasının yemek daveti kentte vaka sayısını fırlattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ya olacağız ya öleceğiz kararımız bu
Can Dündar'ın kaçak villasına 148 bin 144 lira ceza
Fatih Altaylı TFF'yi topa tuttu: Torpilli olanlar kaç lira maaş alıyor?
13 yaşındaki kız çocuğunun 2 aylık bebeğinin babası öz babası çıktı
Canan Kaftancıoğlu'nun Fatmanur Altun'un özür çağrısına verdiği yanıt pes dedirtti
Ekrem İmamoğlu'nun muhtarlara dağıttığı 2 bin 600 liralık akıllı telefon tartışma yarattı
ÖNCEKİ HABERLER
Seri üretimine başlanan Cankurtaran Türk zırhlısında ilk ihracat yapıldı
Üsküdar'da ceza yazılan sürücü: Yardıma çıktım pahalıya patladı 
Adana'da Vefa Grubu’na saldırı iddiasında CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı
Altınordu'nun gözü Çağlar ve Cengiz'de
Muğla'da ünlü iş insanı Mehmet Süha Aktaş ölümden kıl payı kurtuldu
Güniz Akkuş instagram pozları olay! Sedat Peker'e ayar veren Hanımağa'ya bakın
Yorumlar