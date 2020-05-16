Koronavirüsü yayan bir neden daha: "bağırarak konuşmak"
Yapılan yeni bir araştırma koronavirüsün maskesiz şekilde yüksek sesle konuşmak ya da bağırmakla da bulaşabileceğini ortaya koydu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayınlanan yeni bir araştırma Covid-19'un sadece öksürme ve hapşırma ile değil yüksek sesle konuşarak ya da bağırarak da yayıldığını ortaya koydu.
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ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, virüsü taşıyan bir kişinin maskesiz şekilde yüksek sesle konuşması ya da bağırması durumunda etrafa yayılan virüslü tükürük damlacıklarının havada 8 ila 14 dakika kalabildiğini kanıtladı.
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Araştırmaya katılan kişilerden bir dakika boyunca yüksek sesle konuşulması istenen bir araştırma yapıldı.
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Araştırmada hassas lazerlerle damlacıkların kapalı bir ortamda ne kadar sürede yok olduğu incelendi.
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