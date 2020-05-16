Erdoğan: Terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Van'da terör saldırısı sonrası 2 vatandaşın şehit olmasıyla ilgili olarak ''Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz.'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 32 bloktan oluşan kırmızı beyaz kulelerinin son blokunun yerleştirme töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu." dedi.

''Dünyanın en uzunu unvanına sahip köprü''

"Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir.'' diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; ''Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu. (1915 Çanakkale Köprüsü) Alanında dünyanın en uzunu unvanına sahip köprü, 1925 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir.

''Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum''

Projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm aşamasına kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan'ı kutluyorum. Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin ulaşımdaki güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacak.

''Hayatı zindan edeceğiz''

Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. Devletin askerine, polisine, vatandaşlarına hizmet için çalışan görevlilerine saldıranlar bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.

Neler olmuştu? İki gün önce Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 belediye çalışanı Yıldırım Demir (64) ve Kinyaz Karalıoğlu hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

''Hezimete uğratmayı sürdüreceğiz''

PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz."

Bayram öncesi tebrik etti

Erdoğan vatandaşların Ramazan ayını, Kadir gecesini ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ederken, köprünün çelik kulelerine yerleştirilecek son bloklar ve inşaatta emeği geçen eski bakanlarla, yüklenici firma ve tüm çalışanları tebrik etti.

318 metre yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil edecek köprünün ayaklarının son hali, gece görüntülendi.

18 Mart 2022'de hizmete açılacak

Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.