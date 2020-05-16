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Abdurrahman Uzun'dan Van'daki saldırıya sert tepki: Teröristler kadar suçlusunuz sorumlusunuz

Gazeteci Abdurrahman Uzun, terör örgütü PKK'nın Van'ın Özalp ilçesinde yardım götüren Vefa Destek Grubu çalışanı 2 sivili katletmesiyle ilgili olarak, "Kalleşlere terörist diyemeyen dilleriniz var ya siz de en az bu iki vatandaşı katleden teröristler kadar suçlusunuz sorumlusunuz" dedi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca terör örgütü PKK uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Hain saldırıda belediye çalışanı Yıldırım Demir (64) ve Kinyaz Karalıoğlu hayatını kaybetti.

PKK ile aralarına mesafe koyamayanlara tepki

Alçak saldırıya kimi siyasetçiler, akademisyenler ve gazeteciler görmezden geldi, terör saldırısı diyemedi. 

Bu duruma isyan eden Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun, ınstagram hesabından yayınladığı videoyla sert tepki gösterdi. 

"Bu memleketin hainleri de terörist kelimesini ağzına alamayan, kahpe PKK diyemeyen terör sevicileridir"

Terör örgütüyle aralarına mesafe koyamayanlara sert çıkan Uzun, "Bu toprakların ortak düşmanı terördür. Bu memleketin hainleri de terörist kelimesini ağzına alamayan, kahpe PKK diyemeyen terör sevicileridir." dedi.

Şehitlerin vebali yakalarına yapışsın

HDP'ye destek çıkanlara yüklenen Uzun, "Yaşlılara erzak götürürken eli kanlı teröristlerce şehit edilen kardeşlerimizin vebali bir ömür boyu yakalarına yapışsın" diye konuştu.

İktidar karşıtlığı uğruna HDP'ye destek çıkanları hedef alan Uzun,  Kalleşlere terörist diyemeyen dilleriniz var ya siz de en az bu iki vatandaşı katleden teröristler kadar suçlusunuz sorumlusunuz" ifadelerini kullandı.

Bir tanesini sesi bile çıkmadı

İki Kürt kardeşin oruçlu günde yardıma giderken şehit edildiğine dikkat çeken Uzun, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama o Berkin Elvan 'ekmek almaya gidiyordu' diye ayağa kalkan sanatçılar bu vahşeti görmedi. 'Tek suçu ekmek almaya gitmekti' diyen, o akademisyenler, gazeteciler, yazarlar sözler aydın cumhuriyetçiler hiçbir tanesinin sesi bile çıkmadı."

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