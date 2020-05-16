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ABD Başkanı Donald Trump Başmüfettiş ismi kovdu

Birçok bakan ve danışmanını görevden alan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi'ni kovdu.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Steve Linick’i görevden aldığı bildirildi.

Amerikan "Politico" dergisinin haberine göre, Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye gönderdiği mektupta Dışişleri Bakanlığı Başmüfettişi Steve Linick’i görevden aldığını belirtti.

Mektupta "Federal programları ve faaliyetlerin etkinliğini, ekonomiyi teşvik etmemiz aşırı derecede önemli. Başmüfettiş bu hedeflerin başarılmasında kritik bir rol üstlendi." ifadelerini kullanan Trump, Senatonun rızası ve tavsiyesiyle Linick’i görevden aldığını ve Başmüfettişlik pozisyonu için "tamamen güvendiği ve uygun vasıfları taşıyan" birinin adaylığını Senatoya sunacağını kaydetti.

 Haberde, Trump’ın Linick’i görevden alma niyetini Kongreye bildirdiği ve kararın 30 gün içinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

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