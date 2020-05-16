HABER /  YEREL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Gaziantep'te kızını döverek öldürdüğü öne sürülen baba cezaevinde intihar etti

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te kızı Ceylan Aslan'ı (9) döverek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Müslüm Aslan, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L1 Tipi Cezaevi'nde kendisini çarşafla ranzaya asarak intihar etti.

Abone ol

Gaziantep'te 17 Nisan günü kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdüğü iddia edilen Hüseyin Aslan, tutuklanarak önce Gaziantep Cezaevi'ne, buradan da 11 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Sabah saatlerinde sayım yapan infaz koruma memurları Müslüm Aslan'ı tek kaldığı koğuşta ranzada asılı buldu.

Ranzayı dik duruma getirerek çarşafla kendisini asarak intihar ettiği belirlenen Aslan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan: Terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz
Abdurrahman Uzun'dan Van'daki saldırıya sert tepki: Teröristler kadar suçlusunuz sorumlusunuz
Uşak'ta 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı
Ruanda soykırımının finansörü Felicien Kabuga 20 yıl sonra yakalandı
Vatandaşa yüksek fatura çıkaran İGDAŞ TELE-1 ve KRT TV’ye sponsor olmuş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ya olacağız ya öleceğiz kararımız bu
ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Koca: Lütfen uygulamanın dışına çıkmayalım
New Yorklular koronavirüse aldırmadan plajlara akın etti
Andone: Herhangi bir virüs belirtisi göstermedim, iyiyim
Koronavirüs sürecinde 'ALO 170'e 6,4 milyon çağrı geldi
CSKA Moskova'nın doktoru korona virüsten dolayı hayatını kaybetti
Erdoğan'dan Van'daki hain saldırıya tepki: Sonuna kadar mücadele edeceğiz
Yorumlar