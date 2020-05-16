HABER /  GÜNCEL

'Ankara Kuşu'na FETÖ davası!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan "Ankara Kuşu" isimli kullanıcı Oktay Yaşar hakkında, "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açtı.

Abone ol

Ankara Başsavcılığı, sosyal medyada Ankara Kuşu adlı hesabın sahibi Oktay Yaşar hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla dava açtı. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde şu aşamada terör örgütü üyeliği suçundan dava açmayı gerektirir delil elde edilemediği de bildirildi.

FETÖ elebaşını mağdur göstermeye çalıştı

İddianamede Oktay Yaşar’ın bu paylaşımlarla FETÖ elebaşı Gülen’i mağdur göstermeye çalıştığı, eylemlerini de meşru göstermek amacı içeren beyanlar olduğu tespiti yapıldı. Şüpheli Oktay Yaşarın şu aşamada silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, terör örgütü propagandası yaptığının belirtildiği iddianamede Birden farklı tarihte zincirleme olarak yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığının sabit olduğu, her ne kadar şüphelinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği görülse de terör Örgütü liderini mağdur göstermeye çalışan ve bu örgütü ile liderinin eylemlerini meşru göstermek amacı içeren propaganda konusu paylaşımları sebebiyle üzerine atılı suç ile ilgili olarak hakkında kamu davası açmaya yeter şüphenin oluştuğu anlaşılmıştır denildi. 

İddianamede davaya konu olan, Oktay Yaşar’ın "oktayyasar" kullanıcı adıyla aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden 6 Nisan 2015 tarihinde "Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor", 7 Şubat 2015 tarihinde "Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış", 3 Şubat 2015 tarihinde "Fetullah Gülen gözyaşlarını tutamadı" şeklinde paylaşımlar da yer aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı! 16 Mayıs koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı
Kültür ve Turizm Bakanı, Türkiye'de turizmin başlayacağı tarihi verdi
Hazal Kaya itiraf etti: Doğurmak istemeyebilirdim
Antalya'da deniz üzerinde görülen tabakanın ne olduğu anlaşıldı
ABD'de Kovid-19 ölümleri 90 bine yaklaştı
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını defalarca bıçakladı
ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji paylaştı: 6 il rekor kırdı
İtalya'da koronavirüsten (COVID-19) can kaybı 31 bin 763'e yükseldi
Uşak'ta çok fazla berberin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı
Ekmekten sonra şimdi de ‘mor simit' görücüye çıktı
Barış Pınarı bölgesinde 2 antitank mayını bulundu
Sigara zammı ne zaman 2020 yeni sigara fiyatlar listesi
Yorumlar 9 yorum