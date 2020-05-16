Meteoroloji paylaştı: 6 il rekor kırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Manisa, Aydın, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla'nın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırdığını açıklayarak sıcak hava dalgasının Perşembe gününe kadar Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde etkili olacağı belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşşım şu şekilde;

Bugün altı ilimizde MAYIS ayı sıcaklık rekorları kırıldı. Sıcak hava dalgasının Perşembe gününe kadar Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde etkili olmasını bekliyoruz.