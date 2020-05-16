Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao,koronavirüs salgınıyla birlikte maçlarda alınan bazı önlemleri ve tavsiyeleri eleştirdi.

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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, gol sevinçlerinde sarılmanın yasak olmasını eleştirdi. Sosyal medyada açıklama yapan Falcao, "Maç boyunca sürekli temas halindeyiz, gol sevincinde sarılmak neden yasak?" diye tepki gösterdi.

Almanya'da maçlar bugün kaldığı yerden sürdü. Gol atan bazı futbolcuların sevincini sosyal mesafe kuralına uyarak yapması ise sosyal medyada gündem oldu. Bu konuyla ilgili eleştiriler yapan Falcao ise, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolun dönüşünü görerek soruyorum: Gol sevincinde sarılmaya izin vermeyecek teknik bir sebep var mı? Tüm maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Köşe atışlarında defans oyuncuları senin üzerindeler! Barajlarda herkes yan yana" ifadelerini kullandı.