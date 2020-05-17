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Süleyman Soylu Şırnak Namaz Dağı'nda askerlerle iftar yaparken Erdoğan aradı

ŞIRNAK Namaz Dağı'na giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu askerlerle iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sırasında Bakan Soylu'yu arayarak askerlere sürpriz yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam iftarını Şırnak'ta görev yapan askerlerle açtı. Namaz Dağı'ndaki birliğe konuk olan Süleyman Soylu mehmetçikle yer sofrasında buluştu. 

Süleyman Soylu iftardan fotoğraflar paylaştı ve şu notu düştü:
-"En kıymetli iftar... Şırnak Namaz Dağı'nda kahramanlarımızla, soframızın bereketini paylaştık. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin

İftar öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakan Süleyman Soylu'yu telefonla aradı. Tabur komutanlarına ve askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şu anda tam böyle terörle mücadelenin en uç noktasındasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah." dedi.

Sizin verdiğiniz mücadele bizi farklı noktalara getirdi
Askerlerin verdiği mücadeleyi takdir eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin ortaya koyduğunuz duruşu, ortaya koyduğunuz mücadele Allah'a hamdolsun bizlere çok farklı bir noktaya getirdi. Terörle mücadelede sizin bu duruşunuz inanıyorum ki teröre karşı verilen mücadelede teröristleri tamamen yıldırdığı gibi onları yokluğa mahkum ettiği gibi özellikle de milletimizin size olan bağlılığını size olan sevgisini de devamlı artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin koronavirüs zamanında hem verdikleri destekten dolayı hem de teröre karşı verilen mücadele konusunda askerleri kutladı.

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