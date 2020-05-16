Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia

Bazı ülkelerde ortaya çıkan ve koronavirüs ile bağlantılı olduğu düşünülen yeni hastalık nedeniyle Avrupa'da 230 çocuğun hayatını kaybettiği iddia edildi. Hastalığın, Kawasaki hastalığı olmasından şüpheleniliyor.

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Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok ülkede görülen ve "Kawasaki hastalığı"na benzer belirtiler gösteren "bilinmeyen hastalık" nedeniyle, Avrupa'da ölü çocuk sayısının arttığı kaydedildi.

Belçika'da yayımlanan HLN gazetesi, bu bilgiyi merkezi Stockholm'da bulunan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) dayandırdı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre ECDC tarafından hazırlanan bir raporda, yıl başından bu yana Avrupa genelinde muhtemelen 230 çocuğun, nadir görülen inflamatuar hastalık nedeniyle öldüğü belirtildi.

Ateş, karın ağrısı ve kalp sorunları ortaya çıkıyor

Genellikle ateş, karın ağrısı ve kalp sorunlarıyla ortaya çıkan ve "Pediatrik multisistem inflamatuar sendromu" (PMIS) olarak adlandırılan hastalığın Kovid-19 ile ilişkisi henüz kanıtlanamadı. Ancak ECDC'ye göre, iki hastalık arasındaki bağlantı mantıklı görünüyor. Merkez, Avrupa'daki hasta çocukların bazılarında Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığına işaret etti.

"Paniğe gerek yok"

PMIS nedeniyle geçen hafta İngiltere'de 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmişti. Birkaç gün sonra ise Fransa'nın Marsilya kentinde 9 yaşındaki bir çocuk da bu hastalık yüzünden yaşamını yitirdi. ECDC, hem Kovid-19 hem de yeni hastalık açısından çocuklara yönelik riskin çok küçük olduğunu vurguladı.

Alman virolog Christian Drosten, yeni hastalığın nadir görüldüğünü ve tedavi edilebilir olduğunu vurgulayarak paniğe gerek olmadığını söyledi.