Sigaraya zam geldi! Bir paket sigaranın 17 dalı vergi en ucuz sigara kaç lira oldu

Son düzenlemeyle bir paket sigaradaki vergi yükü yüzde 85.6’ya çıktı. En düşük sigara fiyatı 14 lira oldu. Böylece bir paket sigaranın 17 dalı vergi, geri kalan 3 dalı ise sigaranın kendisine ödeniyor.Böylece vergiyi tiryakiler sırtlıyor.

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Son düzenlemeyle bir paket sigaradaki vergi yükü yüzde 85.6’ya çıktı. Son yapılan düzenlemeyle sadece asgari maktu vergi tutarı bir dal sigara için 38.99 kuruştan 45.69 kuruşa yükseltildi. Böylece en düşük sigara fiyatı 14 liraya çıktı.

2006'dan bu yana sigaradan 325 milyar lira ÖTV alındı

Vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl'ün yaptığı hesaplamaya göre, liradan sıfır atılan 2006 yılından bu yana sigaradan kesilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 325.7 milyar liraya ulaştı.

14 yılda 50 milyar lira KDV alındı

50 milyar lira Katma Değer Vergisi (KDV) de ilave edildiğinde toplam vergi 375 liraya ulaştı. Son düzenlemeyle, tütün ÖTV'sinin toplam vergiler içindeki payı yüzde 6.86'ya, tüm ÖTV vergileri içindeki payı da yüzde 27.67'ye yükseldi.

Sigara değil duman duman vergi içiliyor

Bir paket sigaradaki vergi yükünün yüzde 85.6 olduğunu belirten Dr. Ozan Bingöl, “Bir paket sigaranın 17 dalı vergi, geri kalan 3 dalı ise ürünün kendisidir. Tütün yerine duman duman vergi içiliyor demek sanki daha doğru olacaktır. Verginin yükünü tiryaki sırtlıyor” dedi.

Sigara vergilemesinin kolay vergicilik yapan vergi idarelerinin en sevdiği vergi türü olduğunu vurgulayan Bingöl, “Elinizi kıpırdatmadan ÖTV gelirleri Hazine'nin banka hesabına akar. Her yıl artan ÖTV geliri bizlere bunu anlatmaktadır. Yıllardır kolay vergicilik yaparak sırtını dolaylı vergilere dayayan anestezik, hızlı ve kolaycı bir yaklaşımla vergi toplamayı tercih eden Maliye yönetiminin bu politikaları gelir adaletsizliğini her geçen gün daha da artırmaktadır” diye konuştu.

Maliye'nin favorisi oldu



Dr. Ozan Bingöl'ün çalışmasına göre, ÖTV'nin 1 Ağustos 2002'de yürürlüğe girmesinden bu yana tütün ürünleri vergide temel kalem haline geldi. Tütün ürünleri içinde en önemli kalem ise sigara. Sigara üzerindeki nispi ÖTV'nin gelişimi bu vergi kaleminden elde edilen vergi gelirlerinin artışındaki unsuru da açıklar nitelikte. Sigara üzerindeki nispi ÖTV sürekli değişim gösterdi. Aynı zamanda asgari maktuda da defalarca değişiklik oldu. Kanunun ilk halinde olmayan “maktu vergi” şeklinde üçüncü bir vergi unsuru da sisteme eklendi. Böylece sigara ÖTV'si Maliye idaresinin favori vergisi haline geldi.