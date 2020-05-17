Melih Gökçek'ten CHP bombaları! İstifa sürecinde neler yaşandı?

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i youtube kanalında konuk etti. Gökçek, başta CHP'ye ilişkin görüşleri olmak üzere merak edilen bütün soruları yanıtladı.

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Hadi Özışık'ın youtube kanalında yayınlanan 'Perde Arkası' programında

izleyicilerden gelen çok sayıda soruya cevap veren Melih Gökçek'in CHP ile ilgili yaptığı tespitler dikkat çekti.

Kendisini sıklıkla CHP uzmanı olarak tanımlayan Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yapmış olduğu anketleri paylaşarak, Özgür Özel, Faik Öztrak, Engin Özkoç ve Engin Altay gibi CHP'li isimlerin parti içindeki durumlarını ve kimlerin daha çok sevildiğini açıkladı.

HADİ ÖZIŞIK'IN YOUTUBE KANALINDAN PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Muharrem İnce Açık ara birinci oldu

Hadi Özışık'ın kendi gönül verdiği parti varken neden CHP ile ilgili twitterda anketler düzenlediği sorusuna cevap veren Melih Gökçek şöyle konuştu; ''Cumhuriyet Halk Partisi içinde en çok sevilen hangisi diye bir tartayım bakayım dedim. Onun için 16 önde gelen kişiyi seçim yarıştırdım ve sonunda Muharrem İnce Açık ara birinci oldu. Ankete katılanların tamamına yakını CHP'li. Faik Öztrak'a verilen oylara göre sen bu işi yapamıyorsun git deniliyor''

Melih Gökçek: Hepsi de beni öpüyodur

Hadi Özışık'ın yapılan anketlerde birinci sırada çıkan CHP'li isimlerin teşekkür edebileceğini söylemesi üzerine araya giren Gökçek, ''altlarda çıkan isimlerin hepsi de beni öpüyodur'' şeklinde cevap verdi.

Neden istifa etti?

Belediye başkanlığı devam ederken neden istifa ettiği yönündeki soruya da cevap veren Melih Gökçek şu açıklamayı yaptı; ''Benim istifa etmemin tek nedeni Cumhurbaşkanımızın o dönemde benden istifa etmemi istemiş olmasıdır. Ben bunun gerekçelerini istifa ettiğim dönemde açıklamıştım. Zamanı gelince belki Cumhurbaşkanımız açıklar şu an bunu yapmak bana düşmez. Ben bir dava adamıyım bizim inancımızda davada lidere bağlılık vardır''