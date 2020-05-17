Melih Gökçek'ten Fatih Portakal bombaları! Arınç için de konuştu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi hakkında yolsuzluk iddialarında bulunan Fatih Portakal'a meydan okuyarak her şeyi belgeleriyle ıspat edebileceğini ifade etti. Gökçek ayrıca Bülent Arınç'ın koronavirüs salgını sonrası camilerde okunan dua ve Salâvat-ı Şerifelerden rahatsız olmasını da yorumladı.

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Hadi Özışık youtube kanalında ağırladığı Melih Gökçek'e herkesin merak ettiği çok sayıda soruyu yöneltti. Fatih Portakal'ın kendisi hakkında dile getirdiği fazla harcama eleştirilerine de cevap veren Gökçek, istendiği takdirde her iddiaya belgeleriyle cevap verebileceğinin altını çizdi.

Fatih Portakal benle yayına çıkamaz

Fatih Portakal'ın kendisine yönelik zaman zaman yapmış olduğu suçlamalar hakkında konuşan Gökçek, istenildiği takdirde her platformda Fatih Portakal'ın kendisine sorduğu bütün sorulara cevap vereceğini ifade ederken, ancak Portakal'ın kendisiyle yayına çıkmaya cesaret edemeyeceğini de sözlerine ekledi. Fatih Portakal'ın yüzyüze değil arkadan vurup kaçma şeklinde konuştuğunu aktaran Gökçek, kendisiyle bir tartışmaya girebilmesi için daha çok fırın ekmek yemesi gerektiğini söyledi.

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'İmanı olan adam selalara karşı çıkmaz'

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç koronavirüs salgını sonrası camilerde okunan dua ve Salâvat-ı Şerifelerden rahatsız olduğunu açıklamıştı. Hadi Özışık, Melih Gökçek'e bu konuda ne düşündüğünü ve Arınç'a hak verip vermediğini de sordu. Gökçek bu konuda; ''Benim kanaatime göre imanı olan bir adamın buna karşı çıkması mümkün değil. Elhamdülillah ben Müslümanım. Kimseden çekincem yok ama her koyun kendi bacağından asılır. Ben kendimden sorumluyum selalardan da gurur duyuyorum'' diyerek Bülent Arınç'a bu konuda cevap bile vermek istemediğini kaydetti.