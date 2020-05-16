HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Antalya'da deniz üzerinde görülen tabakanın ne olduğu anlaşıldı

Antalya'da deniz üzerinde görülen ve gemi atığı olduğu düşünülen sarı tabakanın polen tozu olduğu bildirildi.

Abone ol

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son günlerde deniz yüzeyinde görülen ve vatandaşları endişelendiren sarı tabakayla ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü görevlilerinin, deniz yüzeyinde gemi ve deniz araçlarından kaynaklı atıkların boşaltıldığına dair gelen bildirimlere istinaden deniz suyundan örnekler aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Numunelerin yapılan analizi ve mikroskobik incelemeleri sonucu söz konusu sarı maddenin organik kökenli mevsimsel değişime dayalı polen tozu olduğu tespit edildi. Antalya kıyılarımızda, genellikle bu dönemlerde deniz yüzeyinde akıntıyla çizgisel bir hat olarak, yüzeysel sularda ise kümelenmiş şekilde görülen sarı renk tonlarındaki tabaka, mevsimsel değişimle birlikte doğal olarak rüzgarlarla taşınan bitki ve ağaç polenlerinden kaynaklanmaktadır."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de Kovid-19 ölümleri 90 bine yaklaştı
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını defalarca bıçakladı
Gaziantep'te kızını döverek öldürdüğü öne sürülen baba cezaevinde intihar etti
Erdoğan: Terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz
Abdurrahman Uzun'dan Van'daki saldırıya sert tepki: Teröristler kadar suçlusunuz sorumlusunuz
Uşak'ta 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Ekmekten sonra şimdi de ‘mor simit' görücüye çıktı
Barış Pınarı bölgesinde 2 antitank mayını bulundu
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yine çifte zam geliyor
Türkiye'nin kibar tavrıyla tanıdığı Burhan amca evlendi
ABD Başkanı Donald Trump Başmüfettiş ismi kovdu
Erdoğan'dan Van'daki hain saldırıya tepki: Sonuna kadar mücadele edeceğiz
Yorumlar