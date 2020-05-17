Şok edici koronavirüs iddiası! Ölümler çok daha önce başlamış

Yeni tip koronavirüs(Covid-19) nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de ortaya atılan yeni iddia ortalığı karıştırdı. ABD'de aslında ilk koronavirüs hastası Şubat 2020'de değil, Aralık 2019'da ortaya çıkmış olabilir...

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ABD’nin Washington eyaletinde ilk yeni tip koronavirüs (covid-19) vakasının şubatta değil, Aralık 2019'da ortaya çıkmış olabileceği iddia edildi. Seattle Times isimli yerel gazetenin haberine göre, ABD’de ilk Covid-19 vakalarının tespit edildiği Seattle'in Kirkland bölgesinin yakınındaki Snohomish ilçesinde oturan ve geçen yılın aralık ayı sonunda hastalanan emekli hemşire Jean, kuru öksürük, vücut ağrıları ve nefes darlığı gibi belirtiler gösterdiğini hatırlayarak nisan ayında test yaptırdı.

Hemşirenin vücudunda çıkan antikor

Vücudunda Covid-19'u atlatanlarda görülen antikora rastlanan 64 yaşındaki hemşire, "Hastalandığımda Kovid-19'un ne olduğunu bile bilmiyordum. Aralık ayındaki hastalık belirtilerimden şüphelenerek test yaptırdım. Doktorum kan örneğimi inceledikten sonra salgınla ilgili zaman çizelgesinin yanlış olduğuna ikna oldu." dedi.

Raporlara Covid-19 olarak kaydedilmedi

Snohomish Sağlık Dairesi sözcüsü Heather Thomas da aralık ayında belirti gösteren ve vücudunda antikor bulunan ikinci bir vakanın daha olduğunu belirtti ve bu vakaların raporlara Kovid-19 olarak dahil edilmediğini hatırlattı. Bu sonuçlar, ABD'de ilk vakanın bilinenin aksine daha erken tarihte ortaya çıktığı ihtimalini güçlendirdi.

Araştırdıkça geriye doğru gidiyor

Daha önce de benzer şekilde, ABD’de Kovid-19 kaynaklı ilgili ilk ölümün Washington eyaletinde 26 Şubat'ta olduğu söylenmiş, ancak California’nın Santa Clara bölgesinde 6 Şubat'ta hayatını kaybeden iki kişinin nisan ayındaki otopsi raporlarında Kovid-19’dan öldüğü tespit edilmişti.