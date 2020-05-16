Korona Günlerinde Hayat nasıl geçiyor? Optimar'ın yaptığı araştırmada dikkat çeken sonuç

‘Yüzde 86 hafta sonu dışarı çıkış yasağını destekliyor’

Türkiye’de coronavirüsün saptanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirleri yeterli bulanların oranı yüzde 48.8, yeterli bulmayanların oranı yüzde 38.3, ‘bilmiyorum’ şıkkını işaretleyenlerin oranı ise yüzde 13. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağını destekleyenlerin oranı yüzde 86, desteklemeyenlerin oranı yüzde 10.6. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta içi de devam etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 66.9’ken, sokağa çıkma yasaklarının hafta içi devam etmemesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 27.4.