Korona Günlerinde Hayat nasıl geçiyor? Optimar'ın yaptığı araştırmada dikkat çeken sonuç
Optimar Araştırma’nın coronavirüs salgınına ilişkin evde kalma oranı hakkında yaptığı araştırma sonuçlandı. Araştırma Türkiye’nin yüzde 43'ünün evden hiç çıkmadığını ortaya koydu.
Optimar Araştırma şirketi Turkiyenin Nabzi, Koronavirus Ozel Araştırması ile Korona Günlerinde Hayat nasıl geçiyor bunun cevabını aradı.
Telefonda görüşülerek gerçekleştirilen araştırma, Covid-19’un ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğunu düşünenlerin oranının yüzde 87.4 olduğunu ortaya koydu.
Araştırmaya göre Covid-19’un Türkiye’de seyrinden endişelenenlerin oranı yüzde 66.2, endişelenmeyenlerin oranı da yüzde 29.9. Yaklaşık yüzde 3’ünse konuya ilişkin fikri yok. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 94’ü salgına karşı tedbir aldığını söylüyor.
‘Yüzde 86 hafta sonu dışarı çıkış yasağını destekliyor’
Türkiye’de coronavirüsün saptanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirleri yeterli bulanların oranı yüzde 48.8, yeterli bulmayanların oranı yüzde 38.3, ‘bilmiyorum’ şıkkını işaretleyenlerin oranı ise yüzde 13. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağını destekleyenlerin oranı yüzde 86, desteklemeyenlerin oranı yüzde 10.6. Haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta içi de devam etmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 66.9’ken, sokağa çıkma yasaklarının hafta içi devam etmemesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 27.4.