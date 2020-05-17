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Rusya'dan flaş El Nusra açıklaması! İdlib'te sivilleri hedef alıyor

RUSYA’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, Nusra terör örgütünün İdlib’deki yerleşim yerlerine ateş açtığını iddia etti.

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Basın toplantısında Suriye’deki durum ile ilgili bilgi aktaran Juravlev, Nusra terör örgütünün İdlib’deki yerleşim yerlerine ateş açtığını ifade etti.

Juravlev, “İdlib eyaletinde El Nusra Cephesi’ne ait mevzilerden Maaret-Muhos yerleşimine 2 kez, Dadih yerleşimine de 1 kez ateş açıldığı tespit edildi” diye konuştu.

Juravlev ayrıca Rus askeri polisin Halep ve Haseke’de devriye nöbetlerine devam ettiğini sözlerine ekledi.

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