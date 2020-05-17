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4.7 milyarda bir oluyordu! Fransa'da oldu bir kadın altız bebek doğurdu

FRANSA'da doğum yapan bir kadın, altız bebek dünyaya getirdi. 630 ila 730 gram ağırlığındaki bebeklere aylar boyunca hastanede bakılması gerekecek.

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24 hafta, 6 gün süren hamileliğin ardından Hautepierre hastanesinde sezaryenle yapılan doğumun ardından prematüre bebekler yoğun bakıma alındı. 630 ila 730 gram ağırlığındaki bebeklere aylar boyunca hastanede bakılması gerekecek.

Hastane çalışanı, "Çok dikkatli davranıyoruz, hastanemizin bütün ekibinin özenini gerektiren bir durum" açıklamasını yaptı. Daha önceden iki çocuğu olan annenin yumurtalık stimülasyonu ile hamile olduğu açıklandı. Doğum, Covid-19 salgını dönemine geldiği için sağlık görevlileri fazladan önlem aldıklarını belirtti.

Polonya'da geçtiğimiz yıl 29 yaşındaki bir kadın altız çocuk doğurmuştu. Fransa'da ise benzer bir olayın en son 30 yıl önce yaşandığı düşünülüyor. Polonyalı doktorlara göre altız doğumu, 4.7 milyar gebelikten birinde görülüyor.

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