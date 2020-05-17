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Nevşin Mengü, hakkındaki o paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve oyuncu Berna Laçin’e yönelik Twitter üzerinden ağır hakaret ve taciz içeren paylaşımlara yönelik Mengü’nün avukatı suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede 01 Mayıs 2020 tarihinde Nevşin Mengü’nün Twitter üzerinden iki hesap tarafından ahlak dışı, saldırgan ve şiddet içerikli ifadelerle tehdit edildiğine dikkat çekildi. 
Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Mengü’nün 14 Mayıs 2020 tarihinde söz konusu paylaşımı fark ederek tepki göstermesi üzerine ve mesajların kamuoyunda tepki toplaması nedeniyle suç unsuru teşkil eden Twitter hesabını askıya aldığı aktarıldı.

'Darbeye yeltenirlerse Nevşin benim'...

Dilekçede şüphelinin son günlerde medyada sıkça yer alan “darbe dedikodusuna” binaen “Darbeye yeltenirlerse Nevşin benim” ifadelerini kullandığı anımsatılarak, bu paylaşım İle Mengü’nün “darbeye yelteneceğini” öne süren şüphelinin Mengü’ye cinsel saldırıda bulunduğu aktarıldı. Şüpheli tarafından yapılan paylaşımda cinsiyet ve dünya görüşü üzerinden açık bir ayrımcılık yapıldığına vurgu yapılan dilekçede özetle şu ifadeler yer aldı:

Açık şekilde infial yaratma amacı güttüğü...

“Vücut dokunulmazlıkları ve can güvenliklerinden bahisle kamuoyunca tanınan Canan Kaftancıoğlu, Berna Laçin, Feyza Altun ve müvekkil Nevşin Mengü hedef alınmış; bu hedef alma, ima ve tehdit ile müvekkil ve diğer mağdurların cinsiyetleri üzerinden hayasızca bir aşağılamaya girişilmiştir. Öte yandan, suç konusu ilgili Twitter paylaşımının almış olduğu etkileşim, paylaşım, yorum ve görüntülenme sayıları ile paylaşıma ilişkin yorumların mahiyeti de göz önüne alındığında, Şüphelinin açık şekilde infial yaratma amacı güttüğü, bu amaç ile mağdurları cinsiyetleri üzerinden ayrımcılığa tabi tuttuğu ve bu ayrımcılık temelinde hedef göstererek kadın olmak üzerinden bir nefret, itibarsızlaştırma ve aşağılama kampanyası başlatmayı hedeflediği açıkça ortadadır.”

Neyle suçlandılar?

Dilekçede şüphelilerin tespit edilerek, şüpheliler hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından soruşturma başlatılması istendi.

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