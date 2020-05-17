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İmamoğlu haritalı 'Askıda Fatura' verilerini paylaştı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından koronavirüs salgını sürecinde başlatılan 'askıda fatura' kampanyasının verilerini paylaştı.

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İmamoğlu’nun paylaştığı verilere göre, en çok faturası ödenen ilçe, İstanbul’un en yoksul ilçelerinden biri olan Esenyurt. Sırasıyla Sancaktepe, Bahçelievler, Sultangazi ve Bağcılar takip ediyor.

Ödenen 120 binden fazla faturanın 38 bin 918'ini doğalgaz, 38 bin 918'ini su faturaları oluşturdu.

Yoğunluk haritası

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: Hayırsever vatandaşlarımızın askıda ödediği faturaların ilçe ilçe dağılımı, yoksulluk haritamıza uygun bir dağılım gösteriyor. Bu tablo hayırseverlerin desteğinin çok doğru yerlere gittiğini gösteriyor. Bu en güzel hayır işini güçlendirerek sürdürelim.

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