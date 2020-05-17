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THY tarihi uçuş bileti alma nasıl olur? 19 Mayıs uçak bileti alma ekranı

THY 19 Mayıs bileti sosyal medyanın konusu oldu. Birçok vatandaş THY 19 Mayıs özel uçuşuna katılmak için online bilet almak için araştırma yapıyor. Peki THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? İşte THY 19 Mayıs uçuşuna kayıt olmak için başvuru linki ve detayları...

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fTürk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İstanbul'dan Millî Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun'a özel özel bir uçuş gerçekleşecek. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyenler, www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek.

Peki bu özel ve anlamlı uçuşun önemi nedir? Twitter, Facebook, Instagram'da paylaşım sayıları artan THY 19 Mayıs özel uçuşu hakkında bilinmesi gerekenler ve Tarihi yolculuk kaydı hakkında merak edilenler...

TARİHİ YOLCULUK KAYDI NASIL YAPILIR?

Bayrak taşıyıcı hava yolunun bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

Kayıt olma ekranına adınız ve soyadınızı yazarak 'uçuşa katıl' butonuna tıklamanız yeterli.

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Hatıra bileti alınabilecek
19 Mayıs günü İstanbul'dan Samsun'a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler ise www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek.

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