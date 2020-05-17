Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün 4 gün oldu mu?

Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı araştırması son günlerde vatandaşın gündeminde. Bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağı için son kararı Erdoğan 18 mayıs pazartesi günü verecek. 2020 yılında Ramazan bayramı arefesi 23 Mayıs cumartesi bayramın 1. günü ise 24 Mayıs pazar günü olacak. 25 ve 26 Mayıs'ı da kapsayan 4 günlük yasak gündemde.

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Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken vatandaşların araştırmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan Bayramına kısa bir süre kala en çok merak edilen sorular arasında ise Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu geliyor! Cumhurbaşkan Erdoğan tarafından 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı netlik kazanacak.

Bilim Kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda bayramda sokağa çıkma yasağı kararının büyük ihtimalle olacağı mesajları verilse de kesin sonuç Pazartesi günü gerçekleştirilecek kabine toplantısının ardından netlik kazanacak

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arefedir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe Günü 23 Mayıs Cumartesi günü eda edilecek. Ramazan ayı içerisindeki son oruç bugün tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

24 Mayıs Pazar (1. Gün)

25 Mayıs Pazartesi (2. Gün)

26 Mayıs Salı (3. Gün)

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Bu hafta itibari ile sokağa çıkma yasağının devam ettiği iller şöyle; İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Eskişehir, Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Gaziantep ve Van.

BAYRAM NE ZAMAN? RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

24 Nisan'da başlayan Ramazan ayında son oruç, 23 Mayıs'ta tutulacak. 23 Mayıs'ta yapılacak son iftarın ardından 24 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi Ramazan Bayramı arefesi

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramı 1. gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. gün

26 Mayıs 2020 Salı Ramazan Bayramı 3. gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ardından Zilhicce ayında Kurban Bayramı idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün