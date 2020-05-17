Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Kutlama değil hazırlık zamanı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmaya başlayan ülkelere, "Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı" uyarısı yaptı.

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Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da pek çok sahilin kullanıma açılması, liglerin planlanması gibi hafiflemelerin ardından koronavirüs salgınında gelebilecek dalgalara karşı uyardı.

Ölümcül yeni dalga öncesi hazırlık

Özellikle kış mevsiminde artabilecek ölümcül yeni dalga öncesi hazırlık yapmak gerektiğini belirten DSÖ, "Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalar kademeleri kalkıyor

Öte yandan yaz mevsimi dünya genelinde turizm sezonunun aşamalı olarak hareketlenmesine neden olacak. İtalya 3 Haziran'dan itibaren uluslararası seyahate izin verecekken, İspanya da yurt dışına kapılarını açmaya hazırlanıyor.