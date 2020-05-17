Trump hacklendi! Ya 42 milyon dolar ver ya da kirli çamaşırlarını ifşa ederiz

Bilgisayar korsanları, bir hukuk firmasının bilgisayar sistemine sızdı ve Madonna, Lady Gaga ve Nicki Minaj gibi ünlülere ait önemli belgeler ele geçirdi. Trump'la ilgili tehdit yayınlayan hackerler, "42 milyon dolar ödenmezse Trump’ın kirli çamaşırlarını ortaya dökeriz" dedi.

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ABD’de bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele yöntemi, diğer yandan da yaklaşan seçimler nedeniyle haber bültenlerinin ilk sırasından düşmeyen Başkan Donald Trump’ın adı bu kez bir bilgisayar korsanlığı saldırısıyla gündeme geldi.

Aksi halde hepsini ifşa ederiz...

Bir hukuk firmasını hedef alan dark web (karanlık ağ) hackerları ele geçirdiklerini söyledikleri belgelerle şantaj yaparak 42 milyon dolar (yaklaşık 290 milyon TL) fidye istedi, aksi halde Trump’ın “kirli çamaşırlarını ortaya dökecekleri” tehdidinde bulundu.

Eğlence sektörünün en tanınmış avukatı

Page Six adlı sitenin haberine göre eğlence sektörünün en tanınmış avukatlarından Allen Grubman’ın Grubman Shire Meiselas & Sacks adlı hukuk firmasının bilgisayar sistemine giren hackerlar, ele geçirdikleri belgeler karşılığında ilkin 21 milyon dolar istedi, bir süre sonra da bu rakamı iki katına çıkararak yeni hedeflerinin Trump olduğunu duyurdu.

Trump'la ilgili bir ton kirli çamaşır bulduk

Konuyla ilgili Russia Today’in yer verdiği haberde, ABD Başkanı hakkında ellerinde ne gibi bir bilgi olduğunu açıklamayan Revil adlı grup, “Hakkında bilgi yayımlayacağımız bir sonraki kişi Donald Trump olacak. Devam etmekte olan bir seçim yarışı var ve bir ton kirlik çamaşır bulduk” paylaşımı yaptı.

Böyle bir kişiyi başkan olarak görmek istemezsiniz

Söz konusu paylaşımda ayrıca, “Ve siz seçmenlere gelince, böyle bir yayından sonra bu kişiyi kesinlikle başkan olarak görmek istemeyeceğinizi söyleyebiliriz. Hadi detayları bir kenara bırakalım. Süre bir hafta” tehdidi yer aldı.

365 bin dolar verildi bile...

Habere göre tehditlerin muhatabı hukuk firması talep edilen tutarın hiçbirini ödemediğini ve federal makamlarla temas halinde olduğunu söylese de korsanlar saldırıyla ilgili kendilerine 365 bin dolar verildiğini savundu ancak bu iddialarıyla ilgili ortaya herhangi bir kanıt sunmadı.