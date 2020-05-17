Hayrettin Karaman fetvayı verdi! Kripto para caiz mi, bitcoin miras kalır mı?

Yeni Şafak gazetesi yazarı ünlü ilahiyatçı Hayrettin Karaman, kripto paralarla ilgili fetva verdi. Karaman, "Kripto para aşırı elektrik israfına sebep olduğu ve varislere intikal etmemesi gibi nedenlerden dolayı caiz değildir" dedi.

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İlahiyatçı Prof. Dr. Hayrettin Karaman, kripto paranın caiz olup olmadığıyla ilgili kaleme aldığı yazıda, kripto paraya yatırım yapanları üzecek bir fetvaya imza attı. Kripto para sahiplerinin bilinmediğini, sistemin kara para aklama benzeri suçlara açık olmayı kolaylaştırdığını ve miras olarak varislere geçmediğini belirten Hayrettin Karaman, şöyle dedi:

Bu sebeplerden dolayı caiz değildir...

"Sonuç olarak, bu sisteme girmek ve kullanmak; yüksek risk taşıdığı, çok oynak ve kaygan sisteme sahip olduğu, aşırı elektrik israfına sebep olduğu ve hukuki boşluklar sebebiyle hırsızlık gibi suçlara ceza verilememesi, kara para aklamaya açık olması ve dijital para hesap sahibi öldüğünde varislere intikal etmemesi gibi sebeplerden dolayı caiz değildir."

Bankaları aradan çıkartan bir sistem...

Hayrettin Karaman, "Helal Finans Açısından Dijital-kripto Paralar Çalıştayı'nda açıklanan maddeleri sıralayarak, "Şimdi de asrımızda internete bağlı olarak yeni bir para sunulmaya çalışılıyor. Kripto paralar veya dijital kripto paralar; devletin ve dünyadaki otoritelerinden uzak, kontrol edilemez, dondurulamaz ve para transferinde aracı kurumları (bankaları) aradan çıkartan bir sistem" diye yazdı.

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