Tükiye'den sağlık turizmi atağı! 31 ülkeye açılıyoruz

Koronavirüsle mücadeledeki başarısıyla bütün dünyadan büyük övgüler alan Türkiye, Sağlık turizminde 31 ülkeye hizmet vermeye başlayacak. 31 ülkenin arasında Almanya ve İngiltere gibi ülkeler de var.

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Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin imzalı "Kovid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler"i içeren resmi yazı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile Türkiye genelinde tüm valiliklere gönderildi.

Resmi yazıda, koronavirüs ile mücadele süresince uluslararası sağlık turizmi kapsamında Türkiye'den sağlık hizmeti almak isteyen hastaların kabul şartları, ülkeye girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik alınacak tedbirler yer aldı.

Ülkeye en fazla iki refakatçi alınacak

Buna göre; "Ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji, göz hastalıkları, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, cerrahi onkoloji, jinekolojik onkoloji cerrahisi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, beyin ve sinir cerrahisi, hematoloji, yoğun bakım ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli ve kemik iliği nakli alanlarında hasta alınacak.

Kabul edilecek hastalar, USHAŞ'ın hasta takip sistemine kaydedilecek ve ön onay sonrasında ilgili birimlere izin yazıları yazılacak.Bir hasta ile birlikte en fazla iki refakatçinin ülkeye girişine izin verilecek.Hasta ve refakatçileri seyahat, ülkeye giriş ve transferlerde; izolasyon, mesafe, temas, maske kullanımı, hijyen gibi konularda belirlenen kurallara uyacak.

Hasta ve refakatçilere korona testi yapılacak

Hasta ve refakatçileri, hava yolu ile İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan, kara yolu ile Kapıkule Hudut Kapısı ve Sarp Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapabilecek.Hasta ve refakatçilerine ücret karşılığında havaalanları ve hudut kapılarında koronavirüs testi yapılacak.Hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastaneler, Bakanlıkca düzenlenmiş Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip olacak.Hastanenin müstakil bir servisi yurt dışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılacak.

Hava yolu ulaşımı için alınacak tedbirler

Seyahat sırasında yapılması gerekenler kapsamında hava yolu ulaşımını kullananlar için alınacak tedbirler de şöyle:"Uçağa biniş sırasında Kovid-19 klinik bulguları (öksürük, ateş gibi) olan hasta ve yakınları uçağa alınmayacak.Uçağa biniş anından itibaren tüm yolcuların uçuş boyunca tıbbi maske takması sağlanacak, nemlendikçe değiştirilmesi konusunda yolcular bilgilendirilecek. 3 saatte bir maske yenilenecek.Yeni maske takılırken eller el antiseptiği ile temizlenecek.

Uçakta yolcuların üçlü oturma düzeninde orta koltuklar boş bırakılacak şekilde arka arkaya, ikili oturma düzeninde ise yanları boş bırakılarak arka koltuktaki yolcu ile çapraz şekilde oturtulmaları sağlanacak. - Uçağın arka iki sırasındaki koltuklar sağlık nedeniyle tıbbi maske takamayan veya seyahat sırasında belirti gösteren yolcular için kullanılmak üzere boş bırakılacak.Sağlık nedeniyle tıbbi maske takamayan yolcular en arka koltuklara birbirleri arasında en az bir metre mesafe olacak şekilde oturtulacak.

Yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak

Kabin görevlileri tıbbi maske takacak. Maskeler nemlendikçe veya her 3 saatte bir yenilenecek. Yeni maske takılırken eller el antiseptiği ile temizlenecek.4 saatten kısa süreli uçuşlarda yiyecek ve içecek servisi yapılmaması tercih edilecek.4 saatten uzun süreli uçuşlarda ise bir metreden yakın mesafede oturan yolcuların aynı anda maskelerini çıkarmalarını önleyecek şekilde yiyecek ve içecek servisi yapılacak.Uçak içinde her bir yolcu için içerisinde en az 3 tıbbi maske ve el antiseptiği bulunan sağlık kiti verilecek. Uçak tuvaletlerinde de el antiseptiği bulundurulacak.

Uçuş boyunca hastalar gözetim altında olacak

Uçuş boyunca kabin görevlileri tarafından yolcularda hastalık belirtisi olup olmadığı gözlenerek hastalık belirtisi olan bir yolcu saptanması durumunda, pilot tarafından vakanın durumu hakkında derhal kuleyle irtibata geçilecek ve kule tarafından olay hava limanı sağlık denetleme merkezine-havalimanı operasyon merkezine bildirilecek.

Tüm yolcular, yolcu iletişim bilgi kartı dolduracak. Her yolcunun iki ön, iki arka ve iki yan koltuk yolcu bilgisi alınacak. Sağlık denetleme merkezi vakayı uçakta değerlendirerek İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Komuta ve Kontrol Merkezi'ne bilgi verecek. Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık otoritelerinin ve kuruluşlarının önerdiği bulaşıcı hastalıklara yönelik prosedürler uygulanacak."

Kara yolu ulaşımı için alınacak tedbirler

Yazıda, kara yoluyla geleceklere yönelik önlemlere ilişkin ise şu bilgiler yer aldı:

"Otobüse biniş sırasında Kovid-19 klinik bulguları olan hasta ve yakınları otobüse alınmayacak. Ülkesinde yapılabiliyor ise gelmeden önceki son 48 saat içinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış Kovid-19 PCR testi sonuç belgesi istenecek.Seyahat başlangıcında yolculuk süresince Kovid-19'a karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirme anonsu yapılacak. Otobüste her bir yolcu için içerisinde en az üç tıbbi maske ve el antiseptiği bulunan sağlık kiti verilecek.Hava yoluyla gelenlere uygulanan maske ve el antiseptiği kuralları kara yoluyla gelenler için de geçerli olacak.

Sosyal mesafeli oturma düzeni

Otobüsle seyahatte seyreltme kurallarına uygun olacak şekilde, araçlara yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınacak, yolcuların yanları boş kalacak ve arka koltuktaki yolcu ile çapraz şekilde oturtulmaları sağlanacak.Seyahat sırasında ateş, öksürük, solunum sıkıntısı belirtisi gösteren yolcu olması durumunda en son koltuğa alınacak ve ulaşım sırasında en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilecek. Mola yerlerinde sosyal mesafe kurallarına uyulacak ve maskeler çıkartılmayacak.

Yolculuk sırasında sadece su servisi yapılacak. Yanında yiyecek getirenlerin aynı anda yemeleri engellenecek.Araç sürücüleri ve yardımcıları seyahat süresince tıbbi maske takacak. Eldiven takılması zorunlu olmayacak.Otomobil ile gelenler için beş kişilik araçta sürücü dahil üçten fazla kişi olmayacak, sürekli tıbbi maske takılacak."

Hasta kabul edilecek ülkeler

Uluslararası sağlık turizmi kapsamında 20 Mayıs 2020'den itibaren hasta kabul edilecek ülkeler ise şunlar:

Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan ve KKTC.