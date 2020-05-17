Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı! Çin'li uzmandan çarpıcı açıklamalar

ÇİN hükümetinin kıdemli sağlık danışmanı Dr. Zhong Nanshan, salgının çıkış noktası Vuhan'daki yetkililerin sağlıklı bilgi vermediğini itiraf etti. Uzmanlar, yetkililerin bilgileri gizlemesinin salgının yayılmasına sebep olduğu kanısında.

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Tüm dünyada 4.7 milyondan fazla insanı etkileyen ve 310 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs ile ilgili Çin'den çarpıcı bir açıklama geldi.

"O sıralarda bile çok sayıda enfekte vardı"

CNN'e konuşan Dr. Zhong Nanshan, "Yerel yetkililerin o sıralarda gerçekleri söylemek hoşlarına gitmedi. En başında sessizliğe gömüldüler ve bence o sıralarda bile çok sayıda enfekte vardı" ifadelerini kullandı.

Dr. Nanshan, özellikle Wuhan'da üst üste 10 gün boyunca 41 yeni vaka tespit edilmesi sonrasında şüphelerinin arttığını söylerken, "O sıralarda bütün dünyada vaka sayısı artarken burada sabit olması şüphe uyandırdı" diye konuştu.

"Covid-19'un ikinci dalgası gelebilir"

Dr. Nanshan, sözlerini şöyle tamamladı: Ülkemiz halen büyük bir tehditle karşı karşıya. Covid-19'un ikinci dalgası gelebilir. Çin halkının büyük bir kısmı enfeksiyona hazırlıksız çünkü bağışık sistemi düşük. Diğer ülkelerden daha iyi bir durumda değiliz.