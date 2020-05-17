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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı!

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar bugün saat 12 – 18.00 arası sokağa çıkacak. 65 yaş üstü vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir uyarıda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına dakikalar kala sosyal medyadan önemli bir mesaj paylaştı. Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüse karşı başarımızda, 65 YAŞ ÜSTÜ OLARAK, evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için MASKE takmayı sakın ihmal etmeyin. Ve 1,5 m SOSYAL MESAFE kuralına mutlaka uyun.

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