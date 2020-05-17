HABER /  GÜNCEL

Mahsur kalan Rus gelinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Korona salgını nedeniyle Rusya'da mahsur kalan Rus gelinler ile Türkiye'de eğitim gören Rus öğrenciler, çektikleri video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

Abone ol

Koronavirüs salgınının başlamasından önce gittikleri Rusya'da mahsur kalan Türkler ile evli Rus kadınlar ve Türkiye'de okuyan Rus öğrenciler, dönüş için kendilerine el uzatılmasını istiyor. Rus gelinler ile Rus öğrenciler, çektikleri videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediler.

Bize yardım edin
Videoda kucağındaki 3 aylık çocuğuyla yardım isteyen Aytan Asadov, “Koronavirüs nedeniyle Rusya'da kaldık. Türkiye'ye, eve dönmek istiyoruz. Babamız kaldı Türkiye'de. Türkiye'den rica ediyorum, bize yardım edin. Eve dönmek istiyoruz ve çocuklarım da babalarını görmek istiyor." diye konuştu.

Çifte bayram sevinci yaşatın
Dina adlı Rus gelin de Azra adlı çocuğuyla birlikte, “Biz Türkiye'den yardım bekliyoruz. Lütfen hasretimizi sona erdirin. Bize çifte bayram sevinci yaşatın. Cumhurbaşkanı'mız bizim sesimizi duysun. Çok rica ediyoruz ve çok teşekkür ederim." dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Aşırı sıcaklar geldi! Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Kadıoğlu'ndan korkutan uyarı: Bu bir afet
Fırsatçılar yolunu yine buldu! Maskede 1 TL tavan fiyatı delindi
İstanbul'da korkunç olay! 6 kattan yanarak düşen kadın feci şekilde can verdi
Koronavirüse karşı sevindirici gelişme! Aşıya gerek kalmadı
Olay yeri Arnavutköy! Küçük kıza taciz iddiası sonrası ortalık karıştı
Tükiye'den sağlık turizmi atağı! 31 ülkeye açılıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün sürer?
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden duyuru
Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
294 Türk vatandaşı ABD'den uçakla Antalya'ya getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı!
Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün 4 gün oldu mu?
Yorumlar