Mahsur kalan Rus gelinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Korona salgını nedeniyle Rusya'da mahsur kalan Rus gelinler ile Türkiye'de eğitim gören Rus öğrenciler, çektikleri video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

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Koronavirüs salgınının başlamasından önce gittikleri Rusya'da mahsur kalan Türkler ile evli Rus kadınlar ve Türkiye'de okuyan Rus öğrenciler, dönüş için kendilerine el uzatılmasını istiyor. Rus gelinler ile Rus öğrenciler, çektikleri videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediler.

Bize yardım edin

Videoda kucağındaki 3 aylık çocuğuyla yardım isteyen Aytan Asadov, “Koronavirüs nedeniyle Rusya'da kaldık. Türkiye'ye, eve dönmek istiyoruz. Babamız kaldı Türkiye'de. Türkiye'den rica ediyorum, bize yardım edin. Eve dönmek istiyoruz ve çocuklarım da babalarını görmek istiyor." diye konuştu.

Çifte bayram sevinci yaşatın

Dina adlı Rus gelin de Azra adlı çocuğuyla birlikte, “Biz Türkiye'den yardım bekliyoruz. Lütfen hasretimizi sona erdirin. Bize çifte bayram sevinci yaşatın. Cumhurbaşkanı'mız bizim sesimizi duysun. Çok rica ediyoruz ve çok teşekkür ederim." dedi.