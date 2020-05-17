Aşırı sıcaklar geldi! Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Kadıoğlu'ndan korkutan uyarı: Bu bir afet

Türkiye'ye mayısta temmuz sıcağı yaşıyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu uyardı: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 derece üstünde olursa, üç-dört gün sürerse bu bir afettir. Apartmanlarda üst katlarda klimasız dairelerde yaşayanları, obezleri ve küçük yaşta çocukları öldürür.

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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Türkiye'nin Mayıs ayında temmuz sıcağı yaşamasının nedeni ne? Türkiye'nin en tanınmış meteoroloji, iklim değişimi ve afet ve acil durum uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kadıoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

65 yaşın sokağa çıkışı yeniden düzenlenmeli

Saat 11.00-16.00 arası çok sıcak. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler. 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkma saatlerini yeniden düzenlemek lazım. 12.00-18.00 deyince, arada gerçekten dışarı çıkabilecekleri iki saat kalıyor.

Gölgeni göremiyorsan kaç!

- Yaşlıların 16.00'dan önce dışarı çıkmamaları gerekiyor. Sabah gün doğumundan akşam gün batımına kadar ne zaman istiyorlarsa çıksınlar demek daha doğru. Biz şöyle deriz: Gölgeni görmüyorsan gölgeye kaç.

- Hava havai bir şeydir, normali yoktur. Tren gibi yolda gitmez. İklim de değişken bir şeydir. Hava, belli şartlar oluştuğunda belli yerlerde rekorlar kırar.

- Bugünlerde özellikle Libya üzerinden sokulan sıcak hava dili var. Dil şeklinde… Muğla'dan girip, Zonguldak'a kadar gidiyor. Meteorolojinin tahminlerine göre salı gününe kadar devam edecek.

Fransa'da 35 bin kişi öldü

- Sıcak hava dili üç-dört gün sürerse, hava sıcaklığı da mevsim normallerinin 10 derece üstünde olursa, biz buna sıcak hava dalgası deriz, bu bir afettir. 2003 yılının Ağustos ayında Fransa'da 35 bin kişi öldürmüştür.

Üst katta oturanları, obezleri ve küçük çocukları öldürür

- Ciddiye almamız gereken bir afet. Sıcak hava dalgaları; apartmanların üst katlarında klimasız dairelerde yaşayanları, obezleri ve küçük yaşta çocukları öldürür.