Termometreler 47 dereceyi gördü! Meteoroloji söyledi 91 yıllık rekor

Restoran işletmeciliği yapan Ercan Türksoy, Yat Limanı'nda deniz atlayarak anın keyfini çıkardı. DHA muhabirinin 'Denize girmenin yasak olduğunu' hatırlatması üzerine Türksoy, "Her şey yasak. Bugünler de gelip geçecek. Deniz çok güzel. Kışın da denize girip çıkıyorum ve çok seviyorum. Dünyaca ünlü video paylaşım sitelerinde görüntülerim var, çok beğeni aldım, aç izle. Kısa süreliğine yüzdüm ve çıktım. Her şeyin fazlası zararlı" dedi.