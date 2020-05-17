HABER /  GÜNCEL

İran Esad'ın gitmesi için Rusya'yla mı anlaştı?

Rusya ile Esad'ın istifası konusunda bir mutabakatın söz konusu olmadığını belirten İran, iddialar için "ABD ve Siyonist oyunu" dedi.

Abone ol

Tahran'dan Esad rejimi ile ilgili iddialara açıklama geldi.İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya ve İran'ın Suriye rejimi lideri Esad'ı yönetimden uzaklaştırma kararı aldıkları iddiasını yalanladı.

ABD ve siyonist oyunu
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Abdullahiyan, Esad'ı Suriye'nin kanuni lideri olarak nitelendirerek, "İran ve Rusya'nın onun (Esad) istifası üzerine anlaştıkları söylentileri büyük yalan, ABD ve Siyonist medyanın oyunudur." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, geçen hafta, Astana süreci ülkelerinin Suriye devletinin geleceğiyle ilgili karar aldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bingöl Karlıova'da şimdiye dek hiç koronavirüs vakası görülmedi
İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine 'Yaz mevsimi trafik tedbirleri' konulu genelge
Fatih Terim'den 20 yıl önceki kendisine mektup! UEFA zaferinin 20. yıl dönümü
Mahsur kalan Rus gelinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Aşırı sıcaklar geldi! Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Kadıoğlu'ndan korkutan uyarı: Bu bir afet
Fırsatçılar yolunu yine buldu! Maskede 1 TL tavan fiyatı delindi
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Nuri Ersoy aslen nereli kaç yaşında eşi Pervin Ersoy kimdir mesleği
Okullar ne zaman açılıyor 2020 MEB yeni açıklama geldi
Bartın’a sahte seyahat belgesiyle girmeye çalıştılar! Koronavirüs pozitif çıktı
Ramazan Bayramı 2020 ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün sürer?
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden duyuru
Dilan Polat kimdir eşi Engin Polat yaşı kaç mesleği nedir?
Yorumlar