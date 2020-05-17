İran Esad'ın gitmesi için Rusya'yla mı anlaştı?

Rusya ile Esad'ın istifası konusunda bir mutabakatın söz konusu olmadığını belirten İran, iddialar için "ABD ve Siyonist oyunu" dedi.

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Tahran'dan Esad rejimi ile ilgili iddialara açıklama geldi.İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya ve İran'ın Suriye rejimi lideri Esad'ı yönetimden uzaklaştırma kararı aldıkları iddiasını yalanladı.

ABD ve siyonist oyunu

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Abdullahiyan, Esad'ı Suriye'nin kanuni lideri olarak nitelendirerek, "İran ve Rusya'nın onun (Esad) istifası üzerine anlaştıkları söylentileri büyük yalan, ABD ve Siyonist medyanın oyunudur." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, geçen hafta, Astana süreci ülkelerinin Suriye devletinin geleceğiyle ilgili karar aldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.