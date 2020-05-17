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Bingöl Karlıova'da şimdiye dek hiç koronavirüs vakası görülmedi

BİNGÖL'ün, 29 bin 174 nüfuslu Karlıova ilçesinde şimdiye dek hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı. Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçede ilk günden itibaren koronavirüs tedbirlerinin harfiyen uygulandığını vurguladı.

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İlçede bugüne kadar pozitif vakaya rastlanılmamasına rağmen halk evden çıkmıyor. Salgın tedbirlerinin harfiyen uygulandığı ilçede vatandaşlar virüsün ilçede ortaya çıkmamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"Kararları harfiyen uyguladık"

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, şunları kaydetti: İlçe nüfusunun büyük bir kısmı İstanbul ve diğer metropollerde yaşıyor. İlçemize dışarıdan gelen hemşehrilerimize 14 günlük karantina uygulaması yaptık. Hükümetimizin aldığı kararları harfiyen uyguladık.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını sağlayarak tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Belediye olarak dezenfekte çalışmalarını, ara vermeden yoğun bir şekilde gerçekleştirdik. Denetimlerimizi sıkı bir şekilde yaparak virüsün yayılmasına engel olmaya çalıştık.

"Rehavete kapılmadan devam edeceğiz"

Allah'a çok şükür bugüne kadar ilçemizde virüse rastlanmadı. Tek temennimiz bundan sonra da bu virüsün ilçemize girmemesidir. Bunun için elimizden gelen tüm çalışmalarımıza rehavete kapılmadan devam edeceğiz.

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