Sağlıkçılar Belçika Başbakanı Sophie Wilmes'e sırtlarını döndü

BELÇİKA 'dan çok ilginç bir haber geldi. Düşük ücrete tepki gösteren sağlık çalışanları, hastaneye gelişi sırasında Belçika Başbakanı Sophie Wilmes'e sırtlarını döndü.

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Yaklaşık 55 bin koronavirüs vakası ve 9 bin 5 ölümün yaşandığı Belçika, sağlık çalışanlarının protestosuna sahne oldu.Başbakan Sophie Wilmes, başkent Brüksel'de bir hastaneyi ziyaret etti.Wilmes'ın aracı St Peter's Hastanesi'ne geldiği sırada, yolun kenarında karşılıklı dizilen hemşireler ve acil servis doktorları, Belçika Başbakanı'na sırtlarını döndü.

Sırtlarını dönerek protesto ettiler

Sağlık personelinin tepkisinin nedeni, koronavirüs salgını döneminde seslerinin yeterince duyulmaması, kendilerine az ödeme yapılması ve koronavirüs krizinin doğru bir şekilde ele alınmaması...

Düşük ücret, personel eksikliği

Wilmes, ayrıca bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe kesintiler yapmıştı.Belçika basınında çıkan haberlerde, sağlık hizmetlerinde kesinti, düşük ücretler ve personel eksikliği de tepkinin diğer sebepleri arasında gösterildi.

Başbakan'dan uzlaşı mesajı

Sosyal medya hesabından hastane ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaşan Başbakan Wilmes, ziyaretten sonra yaptığı açıklamada uzlaşı mesajı verdi.Wilmes, "Herkes hastane personelinin durumunun farkında. Zorluklar arttı. Hemşirelik mesleğini yapısal olarak yeniden değerlendirmek gerekecek. Bu, kesin olan bir şey." diye konuştu.