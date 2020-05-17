HABER /  GÜNCEL

Yok artık! İntihar etti, cesedinde korona çıktı ailesi ve 120 kişi karantinaya alındı

MERSİN'de 14 Mayıs'ta kendini asarak intihar eden mermer ocağı işçisi Ümit K.'nin otopsisinde yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Ümit K.'nin ailesi ile iş yerinde çalışan 120 kişi, koronavirüs testi yapıldıktan sonra karantinaya alındı.

Abone ol

Olay, Mersin'in Erdemli ilçesindeki dağlık alanda 14 Mayıs'ta meydana geldi. Ağaca asılı halde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin bir mermer ocağında çalışan 4 çocuk babası Ümit K.'ye (43) ait olduğunu belirledi.

Otopside koronavirüs olduğu ortaya çıktı

Ümit K.'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü. Otopsi sırasında yapılan testi pozitif çıkan Ümit K.'nin koronavirüs hastası olduğu için mi yoksa başka bir sorun nedeniyle mi intihar ettiği heniz öğrenilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

120 kişiye koronavirüs testi

Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Ümit K.'nin ailesi ve çalıştığı iş yerinde bulunan 120 kişi test için Erdemli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ümit K.'nin ailesi ve iş arkadaşları, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sıraya girip test yaptırdı.

İstanbul'da tekrar otopsi yapılacak

Testin ardından evlerinde karantinaya alınan vatandaşlar, test sonucunun çıkmasını beklerken, Ümit K.'nin cenazesi daha detaylı testler yapılmak üzere İstanbul'da bulunan bir pandemi hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bingöl Karlıova'da şimdiye dek hiç koronavirüs vakası görülmedi
İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine 'Yaz mevsimi trafik tedbirleri' konulu genelge
Fatih Terim'den 20 yıl önceki kendisine mektup! UEFA zaferinin 20. yıl dönümü
Mahsur kalan Rus gelinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Aşırı sıcaklar geldi! Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Kadıoğlu'ndan korkutan uyarı: Bu bir afet
Fırsatçılar yolunu yine buldu! Maskede 1 TL tavan fiyatı delindi
ÖNCEKİ HABERLER
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Pervin Ersoy kimdir Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un eşi aslen nereli mesleği ne?
İran Esad'ın gitmesi için Rusya'yla mı anlaştı?
Mehmet Nuri Ersoy aslen nereli kaç yaşında eşi Pervin Ersoy kimdir mesleği
Okullar ne zaman açılıyor 2020 MEB yeni açıklama geldi
Uyurken vücuduzda neler oluyor? 7 şaşırtıcı şey!
Yorumlar