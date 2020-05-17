65 yaş üstü aşırı sıcağı dinlemedi sokaklara koştu! İşte sımsıcak görüntüler
65 yaş üstü vatandaşlarımız ikinci kez sokağa çıktı... Birbirinden ilginç ve sıcak görüntüler oluştu... Aşırı sıcaklar yaşlıların sokağa çıkmasını engelleyemezken sıcaktan korunmak için ilginç yöntemlere başvuruldu... Kimi parkta çocuklar gibi eğlendi kimi çayırlarda sere serpe uzanıp sohbet etti...
65 yaş üstü yaşlılar koronavirüs günlerinde ikinci kez sokağa çıktı... Biririnden ilginç görüntüler kaydedilirken, İstanbul'da yaşlılar 38 dereceyi geçen sıcaklıkta zor onlar yaşadı. Bir yaşlı ise 2 keçisini alıp İstanbul'un göbeğinde keçi otlattı... Bolu'da vatandaşlar, kentin yeşil alanlarından Atatürk Orman Parkı ile Karaçayır Parkı’na giderek vakit geçirdi. Kimileri de çocuk parkında oyuncaklara binip çocukluğuna döndü...İşte Türkiye'den manzaralar...
İstanbul'un göbeğinde keçi otlattı
İstanbul'da bugün saat 10:30 sıralarında E-5 Karayolu Gayrettepe mevkiindeki yeşillik alanda bir keçi ve oğlağı otlatan kişi dikkat çekti. Yavru keçi bir süre, belediyenin yeşillendirdiği yol kenarındaki alanda otları yiyerek beslenen annesiyle oynadı, hoplayıp zıplayarak sevimli hareketler yaptı. Onları bir süre izleyen adam, sorulara cevap vermeden uzaklaşırken, keçi ile yavrusu da onu takip etti.
İstanbul'da sıcak hava sokağa çıkan 65 yaş üstü yaşlıları etkiledi... Eminönü'ne gezmeşe giden bir yaşlı amca sıcaktan kendini böyle korumaya çalıştı...
Burası Gümüşhane... Sokağa çıkan vatandaşlar parklarda ve sokaklarda zaman geçirdi...