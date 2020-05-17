65 yaş üstü aşırı sıcağı dinlemedi sokaklara koştu! İşte sımsıcak görüntüler

İstanbul'un göbeğinde keçi otlattı

İstanbul'da bugün saat 10:30 sıralarında E-5 Karayolu Gayrettepe mevkiindeki yeşillik alanda bir keçi ve oğlağı otlatan kişi dikkat çekti. Yavru keçi bir süre, belediyenin yeşillendirdiği yol kenarındaki alanda otları yiyerek beslenen annesiyle oynadı, hoplayıp zıplayarak sevimli hareketler yaptı. Onları bir süre izleyen adam, sorulara cevap vermeden uzaklaşırken, keçi ile yavrusu da onu takip etti.