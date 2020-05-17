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İstanbul'da İmamoğlu ile Yerlikaya'nın Haliç paylaşımları çok ilginç

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Haliç'in dibinde hala 400 bin ton çamur var, temizliğe başlıyoruz" dedi. İstanbul Valisi Yerlikaya, Haliç'in güzelliğini anlatan video klip paylaştı...

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İSTANBUL'un iki tepe yöneticisi peş peşe yaptıkları Haliç paylaşımlarıyla dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün "Haliç'in dibinde hala 400 bin ton çamur olduğunu tespit ettik, temizliğe başlıyoruz" derken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün Twitter hesabından Haliç'in güzelliğini Melihat Gülses'in sesiyle anlattı. 

Vali Yerlikaya'dan Haliç paylaşımı...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul’un koynunda lâledan gibisin, Selvilerin gölgesinde mahzun gibisin... Melihat Gülses’in güzel yorumuyla... #Haliç" mesajıyla, İmamoğlu'nun dünkü Haliç açıklamasını hatırlattı. 

Haliç'te hala 400 bin ton çamur var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı Twitter paylaşımında Haliç'in dibinde hala 400 bin ton çamur olduğunu tespit ettiklerini ve temizliğe başlayacaklarını duyurdu. İmamoğlu, "Bu yıl yaptığımız incelemede Haliç'de hala bertaraf edilmesi gereken yaklaşık 400 bin ton çamur olduğunu tespit ettik. Düzenli olarak dip taraması ve temizliğini yapacak olan özel tarama gemisi ve kurduğumuz tesis ile Haliç'i tamamen canlandıracağız." ifadelerini kullandı. 

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