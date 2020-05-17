Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı! RedHack soruşturmasında da gözaltına alınmıştı

Daha önce RedHack soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, gözaltına alındığını duyurdu.

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Ayvalık’ta gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu, Twitter hesabından "Gözaltına alınıyorum" paylaşımı yaptı.

Henüz netlik kazanmadı

Taylan Kulaçoğlu’nun neden gözaltına alındığı ise yetkililer tarafından henüz açıklanmadı.

Kulaçoğlu'nun kısa süre içerisinde çok sayıda yorum alan paylaşımı şöyle:

Gözaltına alınıyorum. — Taylan Kulaçoğlu (@TaylanKulacogIu) May 17, 2020