Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı! RedHack soruşturmasında da gözaltına alınmıştı

Daha önce RedHack soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, gözaltına alındığını duyurdu.Abone ol
Ayvalık’ta gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu, Twitter hesabından "Gözaltına alınıyorum" paylaşımı yaptı.
Henüz netlik kazanmadı
Taylan Kulaçoğlu’nun neden gözaltına alındığı ise yetkililer tarafından henüz açıklanmadı.
Kulaçoğlu'nun kısa süre içerisinde çok sayıda yorum alan paylaşımı şöyle:
Gözaltına alınıyorum.— Taylan Kulaçoğlu (@TaylanKulacogIu) May 17, 2020
Taylan Kulaçoğlu hakkında
Taylan Kulaçoğlu, RedHack soruşturması kapsamında 2013 yılında iki kez gözaltına alınan, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılmıştı. Taylan Kulaçoğlu, başta Fatih Tezcan olmak üzere kendisini tehdit eden medya kuruluşu ve hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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