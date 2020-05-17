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Çanakkale'de cani adam boşanmak isteyen eşini kızının önünde öldürdü

Demirören Haber Ajansı

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma K. (44), gece vardiyası çıkışında yolunu kesen boşanma aşamasındaki eşi Aydın K. tarafından kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

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ÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyünde sabaha karşı 02.40 sıralarında meydana gelen olayda; iki çocuk annesi Fatma K., 19 yaşındaki kızıyla birlikte çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkarak, servis aracıyla Kurşunlu köyündeki annesinin evine gitti. Evin bulunduğu sokakta bekleyen boşanma aşamasındaki eşi Aydın K., Fatma K. ile kızının önünü keserek tartışmaya başladı. Bu sırada belinden bıçak çıkaran Aydın K., kızının engellemeye çalışmasına rağmen eşi Fatma K.'ya saldırdı. Genç kız panik ve korku içinde anneannesine koşarken, Aydın K. ise olay yerinden kaçtı.

Suç aletiyle yakalandı

Çevredekilerin ve kızının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalbinden ve karnından yaralanan Fatma K., ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma K.'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüpheli Aydın K. ise kısa sürede jandarma ekipleri tarafından suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydın K., tutuklandı.

Zanlı Aydın K.'nin, yaklaşık 2 aydır eşinden ayrı Çanakkale merkezde yaşadığı öğrenildi.

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