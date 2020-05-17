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Barcelona ile Juventus dev takas için anlaşmaya vardı

Barcelona ve Juventus'un orta saha oyuncusu Miralem Pjanic takası için anlaşmaya vardığı belirtildi.

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Barcelona'nın, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Miralem Pjanic transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

İspanya basınından Sport'un haberine göre; Barcelona, Miralem Pjanic ve Mattia De Sciglio'yu kadrosuna katarken Juventus'a 25 milyon euro ve Nelson Semedo'nun bonservisi verilecek.

Juventus ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Pjanic, bu sezon 32 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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