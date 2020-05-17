Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (17 Mayıs Pazar)

Türkiye'de son 24 saatte 1.368 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 149.435, toplam can kaybı 4.140 oldu; 1.825 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 109.962'a ulaştı.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 17 Mayıs Pazar günü 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 35.369 yapıldı ve bu kapsamda 1.368 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 44 hasta vefat etti, 1.825 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 1.624.994, toplam vaka sayısı 149.435, toplam vefat sayısı da 4.140'a ulaştı.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 468, iyileşen hasta sayısı 109.962 oldu.

"Verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım" paylaşımında bulundu.

Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/cqmx1RNuRl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 17, 2020