Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kritik kararlar! Yasaklar bayramdan sonra tamamen kaldırılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Bayramda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek, yasaklar bayramdan sonra tamamen kaldırılacak, bazı illerin seyahat kısıtlamasına son verilecek.

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Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yakın kurmaylarıyla mesaisini İstanbul’da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün telekonferans yöntemiyle toplanan kabineye sekizinci kez başkanlık edecek.

Koronavirüs'le mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre; Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüs'le mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alınacak. Kabinede Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre arife dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayramdan sonra yasakların kaldırılması bekleniyor.

Masada neler var?

- Toplantıda turizmde normalleşmenin hayata geçmesiyle hareketlenecek tatil bölgelerinde ve otellerde alınan tedbirler de görüşülecek.

- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesine dönük Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor.

- 30 büyükşehir ve Zonguldak’la başlayıp halen 15 kentte uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da bayramdan sonra tamamen sonlandırılması planlanıyor.

- Toplantıda ayrıca seyahat yasağının kaldırıldığı illere kademeli ve kontrollü olmak üzere yenilerinin eklenmesi de bekleniyor.

- Kabinede 11 Mayıs’ta açılan AVM’ler, berberler ve kuaförlerde bir haftalık dönemde kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusu ve sahadan gelen sonuçlar da değerlendirilecek.