Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılış tarihi! Sağlık Bakanı açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun" açıklaması yaptı.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı incelemeler sırasında çekilen fotoğrafları da paylaştı.
Önümüzdeki Perşembe açılıyor
Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık altyapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun.
Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık alt yapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun. pic.twitter.com/7TF4aDm3yg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 17, 2020