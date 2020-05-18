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Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılış tarihi! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun" açıklaması yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı incelemeler sırasında çekilen fotoğrafları da paylaştı.

Önümüzdeki Perşembe açılıyor

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık altyapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun.

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