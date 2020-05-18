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Fitch'den Türkiye açıklaması! Koronavirüsün etkilerine rağmen...

Fitch Türkiye'nin düşük borç oranının ve piyasa çalkantılarına alışık olmasının kredi notunu desteklediğini bildirdi. Kuruluşun değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında bulunuyor.

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Fitch, koronavirüsün ve TL'deki seyrin ülke ekonomisine etkilerine rağmen Türkiye'nin düşük borçluluğu ve piyasa çalkantılarına alışık olmasının kredi notunu desteklediğini belirtti.

Fitch Kıdemli Analisti Douglas Winslow Cuma günü yaptığı açıklamada , "BB" kredi notunun yatırım yapılır seviyenin hali hazırda altında olduğunu söyledi. Türkiye'nin ana kırılganlık alanının yüksek dış finansman ihtiyacına karşın düşük döviz rezervleri olduğunu belirten Winslow buna merkez bankasının zayıf kredibilitesinin de eklendiğini belirtti.

Winslow yaptığı açıklamada bu sıkıntılar olmasa kredi notunun "üç kademe daha yukarıda" olabileceğine açıklık getirerek ülkenin kredi derecelendirmesinin hali hazırda bu kırılganlıkların etkilerini yansıttığını söyledi.

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