Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil o villa ve çiftliği 'Atatürk ticareti' ile aldı! Ahmet Hakan kavgayı başlattı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'deki kaçak villası ile Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliği Hürriyet gazetesi Ahmet Hakan'ın diline düştü. Ahmet Hakan, "Bodrum'daki villaları gördünüz mü?" diye soran Ahmet Hakan, "En kârlı ticaret: Atatürk ticareti" iddiasında bulundu.

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Yılmaz Özdil'in eşi üzerine satın aldığı ve kaçak inşaat yaptığı villasıyla ilgili yıkım kararını günlerdir gündemde. Fatih Portakal'ın eşine ait olan İzmir'deki çiftlikte kaçak inşaat olduğu iddiası ise yapılan inceleme sonucu gerçek çıkmamıştı. Hürriyet gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugün isim vermeden Yılmaz Özdil ve Fatih Portakal'a isim vermeden öyle bir suçlama yaptı ki medya mahallesinde uzun zaman sürecek yeni bir kavganın / tartışmanın fitilini ateşledi... İşte Ahmet Hakan'ın Yılmaz Özdil ve Fatih Portakal'ı "Atatürk ticareti yaparak villa ve çiftlik sahibi olmakla" suçladığı o yazısı...

En kârlı ticaret: Atatürk ticareti



Bodrum’daki villaları, İzmir’deki çiftlikleri falan...

Gördünüz mü?

*

Yıllardır “din ticareti” deyip duruyoruz ama Atatürk ticaretinin kârlılık oranı galiba daha yüksek.

Ne utanıyorlar ne de utandırılıyorlar

Üstelik Atatürk ticareti yaptıkları için...

Ne utanıyorlar. Ne de utandırılıyorlar.

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Bırakın utanmayı, utandırılmayı falan...

- “Helal olsun koçuma” çekiliyor.

- “Yarasın” deniliyor.

- “Daha büyüğüne layık” diye gaz veriliyor.

- “Bütün Bodrum onun olsun” diyenler bile çıkıyor.

Cübbeli'nin müritlerinden bile daha müritler

Cübbeli’nin müritleri bile...

Bu denli mürit değildir yani...

Atatürk'ün kazancı bile bunların yanında mütevazi kalır

Bir de şöyle bir şey var:

Öyle bir ticaret ki Atatürk ticareti...

Atatürk’ün kazancı bile Atatürk tüccarlarının kazancının yanında...

Gayet mütevazı bir apartman dairesi gibi kalır.