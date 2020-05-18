Erol Bulut'tan Ali Koç'un sözlerine yanıt

Adı Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor'un hocası Erol Bulut, Ali Koç'un teknik direktör kriterlerini sıralamasına cevap verdi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Divan Kurulu'nda teknik direktörle ilgili olarak, "Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak. 40-50 yaşları arası, Ekonomimize uyacak, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek türde bir hoca arıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

''Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum''

Ali Koç'un bu sözlerine Erol Bulut'tan cevap geldi. Şu anda Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut, A Spor yorumcusu Haldun Domaç'ın Youtube hesabında flaş açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı; "Alanyaspor'a gelmeden önce İtalya'da görüşmelerim oldu. İki hafta üst üste maçları izlemeye gittim, görüşmeler oldu. Biraz daha süre istediler. Benim zamanım yoktu. Alanyaspor ve Türkiye'den birkaç kulüpten teklif vardı. Karar vermem gerekiyordu. 10 Haziran'da Alanyaspor'a imza attım. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum.''

''Ali Koç'un saydığı özellikler ben de var''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör kriterlerini sayarken herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum. Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur.

''Avrupa'da çalışma hedefim var''

Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Sezon sonunda gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum. Üst düzey takımlarda ve Avrupa'da çalışma hedefim var. Gelecek tekliflere göre karar vermek zorundayım. Planlamayı erken yapmak istiyorum. Yeni sezon için çok fazla vaktimiz olmayacak."