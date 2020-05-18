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Koronada dikkat çeken tablo! Dünya'da yüzde 70 Türkiye'de yüzde 4

Dünyada koronavirüsün merkez üssü olan huzurevlerindeki ölüm oranları toplam ölümlerin yüzde 70’ini oluşturuyor. Bu oran Kanada’da yüzde 71, Fransa’da yüzde 49, Belçika, Norveç, İtalya ve İspanya’da yüzde 53 olarak kaydedildi. Türkiye’deki oran ise yüzde 4’te kaldı. Bu başarıda 81 ilde karantina için kurulan sosyal izolasyon merkezleri önemli rol oynadı.

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Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 90’ının, 65 yaş üzerindeki vatandaşlar olduğu belirtildi.Tüm vakalar içinde kurumsal bakımda kalanların vefat eden oranı Kanada’da yüzde 71, Fransa’da yüzde 49, İrlanda’da yüzde 51, Belçika, Norveç, İtalya ve İspanya’da yüzde 53 olarak kaydedildi.

Ölüm oranı yüzde 4 - Türkiye’de ise bu oranın yüzde 4 olduğu belirtildi. Bu başarının sırrı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca 81 ilde kurulan sosyal izolasyon merkezleri.
 
Günlük karantina - Huzurevlerinde koronavirüse yakalanıp, gördükleri tedavi sonucunda taburcu olan yaşlılar, bu izolasyon merkezinde 14 gün karantinaya alınıyor. Karantina süresince bakım ve tedavileri ücretsiz karşılanan huzurevi sakinleri, 14 günün ardından tekrar teste tabi tutuluyor. Test sonucu negatif çıkanlar, tekrar konakladıkları huzurevlerine gönderiliyor.

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